Anadolu Güneş Kadınları kermes düzenledi

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Anadolu Güneş Kadınları Derneği, ev hanımların mutfak masraflarına katkı sağlaması amacıyla kermes düzenledi.
Altınkım sahil yolu üzerinde düzenlenen kermeste bir açıklama yapan Anadolu Güneş Kadınları Başkanı Yasemin Cura, kermesin amacı; üyelerin kendi araların da kış boyu hazırlamış olduğu, el işlemeleri, takı, eldiven, bere, ahşap boyamaları, çocuk patileri gibi tamamen evde hazırlanmış ürünlerin burada sergilenmesi ve sergide elde edile gelirle her üye kendi mutfağına katkı sağlamak gayesi taşımaktadır. Kadının evinde üretiğini düzenlenen bu tür etkinliklerle ekonomiye dönüştürme fırsatının da yakalamış oluyorlar. Bizim Anadolu Güneş Kadınları olarak kuruluşumuzun temel gayesi, dostluk, beraberlik, dayanışma ve arkadaşlıkları geliştirmektir" diye konuştu.
Düzenlenen kermesin gün boyunca açık olacağı ve Didim Belediyesinin yer temini ile belirli periyotlarla her ay farklı güzergahlarda kermes düzenlendiği belirtildi.
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