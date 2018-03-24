İSTANBUL (AA) - Mısır'da darbe sırasında 17 yaşında şehit edilen Esma'nın annesi Sena el-Biltaci, "Esma, tamamen kendi iradesiyle meydandaydı zira biz çocuklarımızı özgürlük bilinciyle yetiştirdik. O da bundan dolayı meydanda bulunmayı bir görev olarak görüyordu. Esma bir özgürlük şehidiydi, bu nedenle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meydanlarda onun resmi taşındı." dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi (İMH) Genel Merkezi'nde ve İMH ev sahipliğinde düzenlenen "Anadolu İrfanından Ümmet Coğrafyasına" başlıklı programda konuşan İMH Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Hanımlar Birimi Başkanı Meryem Terzi, Anadolu irfanı ile ümmet coğrafyasına bakabilmeyi, anlayabilmeyi ve ümmet bilincini tekrar idrak edebilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Terzi, İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıları bir kez daha dile getirip, birlikte hem kavli hem fiili duaya dönüşebilecek ruhu yakalayabilmek için bir arada olduklarını kaydetti.

İMH Teşkilatlanma Komisyonu Anadolu Koordinasyon Başkan Yardımcısı Zülal Bakkaş da Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu ve yükünün ağır olduğunu belirterek, "Biz bu bilinçle ümmete ve mazlum coğrafyaya, Anadolu'dan bir ses vermek istedik." diye konuştu.