Anadolu Isuzu tasarım ekibine ödül

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu’nun 5 kişiden oluşan tasarım ekibi dünyanın en saygın tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition’dan “Innovator Of The Year 2018” ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde faaliyetlerini sürdüren ve geçmiş dönemde yaptıkları tasarımlarla Anadolu Isuzu araçlarının birçok ödül almasını sağlayan tasarım ekibi, A’Design Award & Competition yarışmasından "Innovator Of The Year 2018" ödülünü kazandı.

Dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından A’Design Award & Competition, Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modellerini tasarım ödüllerine layık görmüştü.

Tüm dünyadan yarışmaya katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri farklı kategorilerde değerlendiren A’Design Award & Competition kurulu, Isuzu Visigo’yu en üst düzey ödül olan “Platinium A’Design Award”, Isuzu Novociti Life ve Isuzu Citiport’u da “Gold A’Design Award” ile ödüllendirmişti.