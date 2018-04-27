HABER

Anadolu Isuzu'nun 3 aracına tasarım ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modelleri tasarım ödüllerine layık görüldü

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, "A’Design Award & Competition" tasarım yarışmasında 3 aracıyla ödül kazandı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından "A’Design Award & Competition", Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modellerini tasarım ödüllerine layık gördü.

Tüm dünyadan yarışmaya katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri farklı kategorilerde değerlendiren "A’Design Award & Competition kurulu", Isuzu Visigo’yu üst düzey ödül olan "Platinium A’Design Award” ile ödüllendirdi.

Turquality kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de "A’Design Award & Competition"dan "Gold A’Design Award" ile aldı.

A’Design Award & Competition jürisi tarafından ödül almaya layık görülen bir diğer araç ise Isuzu’nun son yıllarda başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yoğun ilgi gören otobüsü Citiport oldu. Citiport, "Gold A’Design Award" tasarım ödülünü aldı.

'Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor''Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu memlekette Abdullah Gül olamıyor'
İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"A’Design Award & Competition"

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Türk model hayatını kaybetti

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

Son dakika! Darbe girişimi davasında 76 sanığa müebbet hapis istendi

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

PKK'lı terörist itiraf etti! Çocukları böyle kullanmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.