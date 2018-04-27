Anadolu Isuzu'nun 3 aracına tasarım ödülü

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, "A’Design Award & Competition" tasarım yarışmasında 3 aracıyla ödül kazandı.
Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından "A’Design Award & Competition", Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde tasarlanıp, üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Visigo, Citiport ve Novociti Life modellerini tasarım ödüllerine layık gördü.
Tüm dünyadan yarışmaya katılan ürünleri, konseptleri ve servisleri farklı kategorilerde değerlendiren "A’Design Award & Competition kurulu", Isuzu Visigo’yu üst düzey ödül olan "Platinium A’Design Award” ile ödüllendirdi.
Turquality kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de "A’Design Award & Competition"dan "Gold A’Design Award" ile aldı.
A’Design Award & Competition jürisi tarafından ödül almaya layık görülen bir diğer araç ise Isuzu’nun son yıllarda başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yoğun ilgi gören otobüsü Citiport oldu. Citiport, "Gold A’Design Award" tasarım ödülünü aldı.
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