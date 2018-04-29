Anadolu medeniyetlerini tuvallere yansıtıyorlar

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - İstanbul Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) oluşturulan "İz Sürücü" ekibi, insanlık tarihinin gelişim süreçlerini bünyesinde barındıran ve günümüze izler bırakan Anadolu'nun medeniyetlerini tuvallerine taşıyor. HEM Sanat Tasarımı Bölümü Resim Öğretmeni Handan Kırımlı ve 33 kursiyer, 2010 yılında medeniyetlerin beşiği Anadolu'da uygarlıkların geriye bıraktıkları eserleri çizgi ve fırça darbeleriyle tuvale aktarmak ve gelecek nesillere aktarmak için bir ekip oluşturdu. Anadolu'daki medeniyetlerin izini süren ekip, yürüttüğü çalışma sonucu ilk sergisini Çorum'da "Hititler" temasıyla açtı. Zaman içinde kursiyerlerin isimleri değişse de ekip aynı ruhla bugüne kadar Şanlıurfa'da "Göbeklitepe", Konya'da "Çatalhöyük/Kubad-ı Abad", Eskişehir'de "Frigler ve Taştaki Türkler", Van'da "Urartular", Çanakkale'de "Troya'dan Çanakkale'ye", Adıyaman'da "Kommagene", Sivas'ta "Selçuklu'dan Sivas'a" son olarak da Diyarbakır'da, "Dünden Bugüne Körtiktepe'den Diyarbakır'a" adıyla sergi açtı.

9 ilde medeniyetlerin bıraktıkları eserlerle ilgili bugüne kadar 677 tablo yapan ekip biri yurt dışında olmak üzere 20 sergi açtı. - "Tarihe, kültüre dokunuyoruz" İstanbul Kadıköy Feneryolu HEM Müdürü Mehmet Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılından itibaren başlattıkları projeyle her yıl bir ilde tarihi, kültürel ve medeniyet izlerine dair araştırma yaparak, bunu tuvale yansıttıklarını söyledi. Eserlerinin yağlı boya çalışmalardan oluştuğunu ifade eden Akgün, her yıl bir ilde bu kapsamda yaptıkları çalışmaları halkın izlenimine sunduklarını belirtti. "Amacımız Anadolu'nun medeniyetlerini, tarihini, kültürünü görsel olarak tuvallere yansıtarak vatandaşı bilinçlendirmek." diyen Akgün, şöyle devam etti: "Mesela 'Körtiktepe' denildiğinde çoğu bilmiyordu ama biz bunu tuvale yansıttık. Dolayısıyla tarihe, kültüre dokunuyoruz. Yaptığımız çalışmaların sergisini hem yerinde hem İstanbul'da açıyoruz. Geçen yıl Selçuklu mimarisiyle ilgili Sivas'ta, önceki yıl da Urartularla ilgili Van'da çalışma yaptık. Gittiğimiz her ilde de kursiyerleriyle gezi organizasyonları düzenliyoruz."

Akgün, bu yıl da Anadolu'nun kadim şehri Diyarbakır'ı seçtiklerine işaret ederek, "İyi ki seçmişiz, gezmekle doyamadık hatta kursiyerlerimiz bu çalışmalarının yetersiz olduğunu görsel anlamda gördüler." diye konuştu. Kurumu adına böyle bir çalışma içerisinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu anlatan Akgün, bir nebze de olsa bölgeyi tuvallere yansıtmanın, kaynaşmaya vesile olmanın memnuniyetini duyduklarını aktardı. Sergileri turizmin yoğun olduğu dönemlerde açtıklarını dile getiren Akgün, Halk Eğitim Merkezi olarak bunu sorumluluk gördüklerini belirtti. Bakanlığın sunduğu imkanlarla bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların devam edeceğini anlatan Akgün, iz sürmeyi sürdüreceklerini ifade etti. - "Anadolu çok zengin" Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ebru Suakan, 2010 yılından bu yana 677 tablo yapıldığını, Diyarbakır'daki son sergiye kursiyerlerin 41 yağlı boya tabloyla katıldığını dile getirdi. Suakan, "Anadolu'nun her tarafı çok zengin, çok muhteşem bir zenginliğe sahip. Bunları tuvallere yansıtıp gelecek kuşaklara aktarmak amacındayız. Anadoluyu tuvallere yansıtmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.