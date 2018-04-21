Anadolu Mektebi, Bolu ve Kastamonu’da Cengiz Aytmatov’u anacak

Anadolu Mektebi, Bolu ve Kastamonu’da düzenleyeceği çeşitli programlarla doğumunun 90. yılında dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’u anacak.

Tarım ve Köyişleri eski Bakanı ve Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi öğrencilerinin, doğumunun 90. yılında, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov’un bütün eserlerini ve hakkında yazılmış seçili eserleri okuduğunu belirterek, “2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başı itibariyle, mevcut öğrencilerimiz ve Türkiye’de eğitim gören yabancı öğrencilerle Cengiz Aytmatov okumalarına geçildi. 30’a yakın şehrimizde 2000 kadar lise ve üniversite öğrencisi okumalarda yer aldı. Gerçekleştirilen bu okuma faaliyetinin sonucu olarak Anadolu Mektebi, çok kapsamlı bir programla Cengiz Aytmatov’u anacaktır. Anadolu Mektebi tarafından, Cengiz Aytmatov’un 90. doğum yılı münasebetiyle, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜRKSOY, Kırgızistan Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve TİKA’nın katkıları ile 24-26 Nisan 2018 tarihlerinde Bolu ve 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Kastamonu’da; paneller ve tiyatro, konser gibi etkinlikleri kapsayan programlar gerçekleşecektir” dedi.

Bolu ve Kastamonu’daki programlarla ilgili bilgi veren Sami Güçlü, “24-26 Nisan 2018 tarihlerinde Bolu’da düzenlenecek programlarda 16 şehrimizden Cengiz Aytmatov okumalarını tamamlamış, sunumlarını hazırlamış çok sayıda öğrenci arasından seçilen 60 öğrencimiz panelist olarak görev alacaktır. Bolu programına 275 öğrenci ve öğretmen programa davet edildi. Bolu açılış paneli 24 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’da Bolu AİBÜ Kongre Merkezi Bordo Salonda gerçekleşecek. Aynı zamanda Bolu’da sergi, sinema, tiyatro, konser, yazar-öğrenci buluşmaları gibi etkinliklerin yanı sıra toplamda 15 panel yapılacak. 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenecek programlarda 16 şehrimizden Cengiz Aytmatov okumalarını tamamlayan ve sunumlarını hazırlayan çok sayıda öğrenci arasından seçilmiş 48 öğrencimiz panelist olarak görev alacaktır. 225 öğrenci ve öğretmen programa davet edildi. Kastamonu açılış paneli 25 Nisan 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Kastamonu Belediyesi Kuzeykent Konferans Salonunda olmak üzere toplamda 12 panel yapılacak. Bolu ve Kastamonu’da farklı okul ve merkezlerde toplam 27 panel yapılacak, bu panellerde 135 öğrenci görev alacak. Cengiz Aytmatov okumalarını tamamlamış 25’i aşkın şehrimizden gelen öğrencilerimizin yanı sıra Türkiye’de eğitim gören misafir öğrencilerimiz de panellerde görev alacak. Panellerin yanında sergi, film gösterimi, tiyatro, konser, yazar/akademisyen söyleşileri de gerçekleştirilecek” diye konuştu.