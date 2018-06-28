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Anadolu Otoyolu katılım yolunda demir yüklü kamyon devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 23:57 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu katılım yolu İstanbul istikameti, demir yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle 3 saat trafiğe kapandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde demir yüklü kamyon, Anadolu Otoyolu katılım yolunun 3 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Bekir K. yönetimindeki 34 BCL 640 plakalı demir yüklü kamyon, D-100'den Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine katılım yolunda virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Daha sonra kamyondaki 20 ton rulo halindeki demirler yola düştü.

Kaza nedeniyle katılım yolunun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Yola devrilen kamyon ve demirler vinçle kaldırılırken, karayolları ekipleri yola dökülen mazotu temizledi.

Otoyol katılım yolu kazadan dolayı 3 saat ulaşıma kapandı. Bu süreçte trafik alternatif yollardan ekipler tarafından sağlandı.

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