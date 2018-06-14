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Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 00:36 | Son Güncelleme

Otoyolun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlar nedeniyle otoyolun Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle Ankara istikametinde yolun iki şeride düştüğü Kuruçeşme Hatipköy mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde de uzun araç kuyruklarının oluştuğu gözlenirken, D-130 ile D-605 karayollarında trafik normal akışında seyrediyor.

Öte yandan otoyolda belirli aralıklarla konuşlanan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıp, aracı bozulanlara yardımcı oluyor.

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Anadolu Otoyolu bayram trafiği

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