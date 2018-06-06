Anadolu Otoyolu'nda çalışma

Anadolu Otoyolu'nun Düzce (Gölyaka) Kavşağı, çalışma nedeniyle yarından iüibaren 28 Eylül'e kadar araç trafiğine kapatılacak.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Gümüşova-Gerede Otoyolu Düzce Kavşağı ve Kaynaşlı Kavşağı'nda, kavşak kolu genişletilmesi ve Kaynaşlı Kavşağı'nın D-100 bağlantısına farklı seviyeli kavşak yapılması çalışmasının olduğu bildirildi.

Çalışma kapsamında, Düzce Kavşağı bağlantı yolunda yapılacak köprü ve üst yapı onarım işi nedeniyle Düzce (Gölyaka) Gişesi'nin araç trafiğine geçici olarak kapatılacağı belirtilen açıklamada, bu gişeyi kullanacak olan sürücülerin Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendirileceği kaydedildi.

Yarın itibarıyla başlayacak uygulamanın ve 28 Eylül'e kadar devam edeceği aktarıldı.

