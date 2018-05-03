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Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 14:15 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda otomobil devrildi: 6 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ruhi Karaer idaresindeki 35 AV 5340 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü Gölyaka mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

Ters dönen otomobilin içerisindeki sürücü Karaer ile araçtaki Ayşe Çığrıkçı, Döndü Karaer, Fatma, Hayrettin ve Kerim Bilgin araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılar olay yerine gelen polis, jandarma, sağlık ve itfaiye kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslara alınan yaralılar Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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