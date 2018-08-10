Anadolu Otoyolu'nda tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri bebek 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Muhammed A. idaresindeki 41 UV 371 çekici plakalı konteyner yüklü tır, otoyolun Bekirdere Viyadüğü mevkisi Ankara istikametinde Ozan Çanakçı'nın kullandığı 34 JE 211 plakalı otomobile yan tarafından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır devrildi, yolda sürüklenen otomobil ise bariyerlere sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Ozan Çanakçı ile isimleri öğrenilemeyen eşi ve çiftin 6 aylık bebeği araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

- Yolda trafik yoğunluğu

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik normale döndü.

