HABER

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kamyonet sürücüsü Özcan ve araçta bulunan Erhan Yıldız araçta sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yıldız, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, sürücü Özcan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın naaşı da incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahrolduKayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu
Negahan Alçı böyle veda ettiNegahan Alçı böyle veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Survivor Merve'den tesettürlü paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Müslüm Gündüz'den skandal sözler!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Afrin'de saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı!

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Kayıp çocuğun oy pusulası geldi, aile kahroldu

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

Mariam nedir? Mariam oyunu yasaklandı!

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.