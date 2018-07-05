Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Özcan idaresindeki 14 KR 749 plakalı kamyonet, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Yeşilyayla mevkisinde, önünde seyreden Halil Karakoca idaresindeki 68 NH 648 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kamyonet sürücüsü Özcan ve araçta bulunan Erhan Yıldız araçta sıkıştı. Yaralılar, olay yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Yıldız, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, sürücü Özcan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldız'ın naaşı da incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

