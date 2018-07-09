Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 13 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden Suriye uyruklu Ali Reşid (25) yönetimindeki 31 BA 551 plakalı hafif ticari araç, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen Suriye uyruklu 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin naaşı ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılardan üçünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden ve yaralanan Suriye uyruklu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.

