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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu biri bebek 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Musa Yolcu idaresindeki 46 U 2626 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, otomobildeki Zeynep (39) ile Zeynep Sera Yolcu'nun (1) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Musa Yolcu ile Ahmet Hilmi, Ayşegül Buğse ve Melike Nisa Yolcu, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anadolu Otoyolu Ankara Bolu

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