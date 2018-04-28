HABER

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Özlü idaresindeki 34 BR 3355 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Selamlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, araçtaki Fadime, Yağmur ve Şeyda Özlü, Berat, Merve, Kaan ve Şeyma Aslan yaralandı. Sürücü Barış Özlü ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Otoyolda ulaşım kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor''Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'
3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Anadolu Otoyolu Kaza

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 28 Nisan İrem Su'dan günlük burç yorumları

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı: Bir hafta sürecek!

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

Ankara'da gece yarısı korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.