Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Özlü idaresindeki 34 BR 3355 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Selamlar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, araçtaki Fadime, Yağmur ve Şeyda Özlü, Berat, Merve, Kaan ve Şeyma Aslan yaralandı. Sürücü Barış Özlü ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Otoyolda ulaşım kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

