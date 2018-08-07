Anadolu Otoyolu'nda yol çalışmaları

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölüm, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 16 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma kapalı olacak.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarından itibaren İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölümde üstyapı, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu bölümün 16 Ağustos'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacağı, ulaşımın D-100 karayolundan sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

