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Anadolu Otoyolu'nda yol çalışmaları ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 21:24 | Son Güncelleme

İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölümde yapılacak çalışmalar, Kurban Bayramı öncesinde artabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle 27 Ağustos Pazartesi günü başlayacak

Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölümde, bugün başlaması beklenen onarım ve yenileme çalışmaları, Kurban Bayramı öncesinde artabilecek trafik yoğunluğu nedeniyle 27 Ağustos Pazartesi gününe ertelendi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, İzmit Doğu Kavşağı-Sapanca Kavşağı arasındaki bölümde, üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalara bugün başlanacağı ancak Kurban Bayramı öncesinde artabilecek trafik yoğunluğu ve gelen talepler göz önüne alındığında çalışmaların bayram sonrasına ertelenmesine karar verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılacak çalışmada İzmit-Adapazarı yönünde O-4 (TEM) Otoyolu trafiğe tamamen kapatılarak, trafik akışı İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek ve D-100 yolunu takip ederek Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar O-4 Otoyolu'na katılım sağlanacaktır. (Sapanca Kavşağı giriş-çıkışa açık olacaktır.) Söz konusu çalışmalar 27 Ağustos Pazartesi saat 08.00'de başlayacak olup, 10 Eylül Pazartesi günü saat 17.30'da tamamlanacaktır. (Çalışma saatleri 08.00-17.30 arasında olacaktır.) Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu kurban bayramı yol çalışmaları

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