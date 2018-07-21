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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 19:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde İstanbul yönüne giden 2 tır ile bir otobüs, panelvan ve otomobil çarpıştı.

Tırda sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor, otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
araç kuyruğu Kocaeli zincirleme trafik kazası

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