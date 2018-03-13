Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Dilovası geçişi Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinin Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 tır, 2 otomobil, 2 hafif ticari araç ve bir kamyon çarpıştı.
Zincirleme kazada, 3'ü yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Darıca Farabi Devlet Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu.
Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma sürerken, polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak Osmangazi Köprüsü yan yolundan sağlıyor.
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