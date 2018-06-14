Anadolu Otoyolu'ndaki bayram yoğunluğu

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek için akşam saatlerinde yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin Ankara istikametinde yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı 1. Viyadük ve Bolu Dağı tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun yarın resmi tatilin başlayacağı öğle saatlerinde daha çok artacacağı belirtiliyor.

