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Anadolu Otoyolu'ndaki bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:31 | Son Güncelleme

Otoyolun Ankara istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi ve Bolu Dağı Tünel geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı-Düzce kesiminin Ankara istikametinde yoğunluğa neden oluyor.

Trafiğin en fazla arttığı viyadükler mevkisi ile Bolu Dağı tüneli arasındaki yolda akıcı yoğunluk gözlenirken, güzergahta bulunan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Anadolu Otoyolu'ndaki yoğunluğun akşam saatlerinde daha da artması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı Düzce

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