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Anadolu Otoyolu'ndaki kazalar trafiği aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 22:43 | Son Güncelleme

Otoyolun İzmit geçişinde meydana gelen biri zincirleme iki ayrı kazada, 2 sürücü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde meydana gelen biri zincirleme iki ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Mustafa Avcılar idaresindeki 34 HGJ 16 plakalı tır, Korutepe Tüneli'nde, önündeki otomobilin durmasıyla yavaşladı.

Tıra, arkasından gelen Abdurrahman Özdemir idaresindeki 34 HA 8268 plakalı fuel oil yüklü tanker çarptı. Daha sonra kazaya, Murat Kısa idaresindeki 41 R 8492 plakalı tır, Sabri Arslan’ın kullandığı 41 VF 466 plakalı kamyon ve Ümit Sevinç yönetimindeki 41 UD 872 plakalı tır da karıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Kısa'yı, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyolda kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan 5 aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

- Yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen Hayati Demir idaresindeki 41 D 6847 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon, İzmit Hatipköy mevkisinde trafiğin yavaşlaması sonucu, önünde seyreden Abdullah Erdoğan’ın kullandığı 19 SL 606 plakalı inşaat demiri yüklü tıra çarptı.

Araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü Demir, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde araç kuyrukları oluşurken, bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu izmit Kocaeli trafik kazası

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