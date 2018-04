"Anadolu Selçuklu Çağı Mirası" kitabı tanıtıldı

"Ülke ve millet olarak, güçlü ve müreffeh geleceğimizin yolu, kendi tarihimize sahip çıkarak, oradan elde edeceğimiz dersler ışığında hedeflerimize yürümemizden geçiyor. İşte bu sebeple, 'kökü mazide bir ati' şuuruyla hayata geçirilen çalışmaları destekliyor, teşvik ediyoruz. Kuşlara bile yuva yapan o merhametli ecdadın kemiklerini sızlatmamak için Bosna'da, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Türkistan'da ve ecdadın nerede bir emaneti varsa, ona sahip çıkmayı ve orada olmayı sürdüreceğiz. Hep söylüyoruz, bizim kimsenin topraklarında gözümüz olmadığı gibi, gönüllerimize sınır çizmeye de hakkımız yoktur. İşte bu anlayışla ecdadımızın mirasına sahip çıkmayı amaçlayan her çabayı önemli görüyorum. Anadolu Çağı Mirası adlı bu eserin de Selçuklu mirasının yaşatılması, tanıtılması ve geleceğe aktarılması konusunda örnek bir çalışma olduğuna inanıyorum."

- "Türkiye toprakları hakikaten başından sonuna, büyük bir kültür hazinesidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eserin, Türkiye'nin değerlerinin ortaya çıkarılması bakımından önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Türkiye toprakları hakikaten başından sonuna, büyük bir kültür hazinesidir ve her tarafında fevkalade önemli tarihsel birikimlere sahip olduğumuz bir coğrafyadır. Bütün büyük, geçmiş medeniyetlerin ve özellikle İslam medeniyetlerinin şaheserlerinin yer aldığı, ayak izlerinin Anadolu coğrafyasının dört bir tarafına yayılmış olduğu bir ülkedeyiz ve bu ülkenin evlatları, çocukları olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah'a şükrediyor, iftihar ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurtulmuş, son dönemde tarih araştırmalarına gösterilen ilgiyi "sevindirici ve ümit verici" olarak değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Ülkeler, milletler, geçmişlerini ne kadar iyi bilirse, geleceğine o kadar iyi hazırlanabilir. Hiçbir ağaç kendi gövdesinin dışında bir yerde gelişmez. Her ağaç kendi gövdesi üzerinde yeniden yükselir, her bahar gelişinde yeniden ayağa kalkar, canlanır ve ileriye doğru büyür. Kollarını, dallarını budasanız bile gövdesinden aldığı güçle yeniden ileriye, gökyüzüne doğru yükselerek dal verir. Bu çerçevede biz gerçekten köklerimize, tarihi olarak geçmişimize bakarak, sadece övünmek değil, oradan ders almak ve oradan aldığımız ilhamla da ileriye doğru hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Anadolu topraklarının sahip olduğu bu büyük kültürel miras ve tarihi birikim, herkesin üzerinde hassasiyetle çalışması gereken bir alandır. Üniversitelerimizin, araştırma merkezlerimizin, kültürle ilgili gerek kamu gerek özel kuruluşların, müzelerimizin, her türlü kurum ve kuruluşumuzun, bu topraklar üzerindeki tarihi birikimi ortaya çıkarması bir sorumluluk olduğu gibi, hiç kuşkusuz yerel yönetimlerimizin de önemli sorumluluklarından biridir."