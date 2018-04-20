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Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Mersin Olgunlaşma Enstitü üyeleri, ’Anadolu Selçukluda Oba yaşantısı’ temalı tiyatral oyunla Anadolu Selçuklu Devleti’nin temelini oluşturan Yörük kültürünü Mersinlilere yaşattı.Mersin Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Selçuklu Devleti döneminin özelliklerini içeren, ’kilim dokumacı kadın, patik dokuyan kadın, kazanda ip kanatan kadın’ gibi ezgiler, tiyatral oyunla Mersinlilere gösterildi.Etkinlikte konuşan Mersin Olgunlaşma Enstitü Müdürü Şükriye Yılmaz, Selçuklu ezgilerinden oluşan tiyatral oyunu, iki yıl süren çalışmalar sonucunda hazırladıklarını belirtti.

Mersin Olgunlaşma Enstitü üyeleri, ’Anadolu Selçukluda Oba yaşantısı’ temalı tiyatral oyunla Anadolu Selçuklu Devleti’nin temelini oluşturan Yörük kültürünü Mersinlilere yaşattı.
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Selçuklu Devleti döneminin özelliklerini içeren, ’kilim dokumacı kadın, patik dokuyan kadın, kazanda ip kanatan kadın’ gibi ezgiler, tiyatral oyunla Mersinlilere gösterildi.
Etkinlikte konuşan Mersin Olgunlaşma Enstitü Müdürü Şükriye Yılmaz, Selçuklu ezgilerinden oluşan tiyatral oyunu, iki yıl süren çalışmalar sonucunda hazırladıklarını belirtti. Oyunu sahnelemek için Sanat Tasarım ve Giyim, Nakış ve El sanatları Atölyelerinden yardım aldıklarını söyleyen Yılmaz, "Tasarımlar oluşturulurken, milli değerlerimiz göz önünde bulunduruldu. Kültürümüzün özünü oluşturan, bölgemizde bulunan Selçuklu yapıları, Karaman Hatuniye Medresesi ve Hüdavent Hatunun motifleri, Selçuklu halılarında ve kilimlerinde bulunan motifler, Selçuklu dönemine ait Seramikler ve minyatürler, bize ışık tutmuş ve obanın oluşumuna katkı sağlamıştır" dedi.
Oyunun, enstitü müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerinin ortaklaşa çalışmasıyla hazırlandığını belirten Yılmaz, "Öz değerlerimizi, günümüzde yaşatacak ve gelecek nesillere aktarabilecek olmanın misyonuyla, Anadolu Selçuklu Devleti’nin Oba yaşantısını canlandırdık" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ’Anadolu Selçukluda Oba Yaşantısı’ temalı tiyatral oyun sahnelendi. Ardından da etkinliğe katılanlar, ‘Denizinden Yaylasına Toroslar’ adlı iğne oyası endemik bitkiler sergisini gezdi.

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

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Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
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Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
3 / 7

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
4 / 7

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
5 / 7

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
6 / 7

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
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Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı

Anadolu Selçuklu ezgileri Mersin’de yaşatıldı
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