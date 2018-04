Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde başarılı öğrenciler belgelendirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine Karabük’te kayıtlı olan öğrenciler kapsamında, bölüm ve program bazında dereceye girenlere “Başarı Belgesi Takdim Töreni” yapıldı.

Vali Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programa Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Merkezi Halk Müziği dinletisinin ardından Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Fakültesi’nin tanıtım filmlerinin sunumu gerçekleştirildi.

"Türkiye’nin önemli bir öğrenci grubuna hitap ediyoruz"

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Anadolu Üniversitesi olarak Türkiye’de önemli bir yerde durduklarını kaydederek, büyüklüğünün ve dünyada bilinirliğinin açık öğretim sisteminden aldığından söyledi.

Sadece yurt içinden değil yurtdışında birçok ülkeden öğrencilerin de bulunduğunu aktaran Güney, “Anadolu Üniversitesi’nde sadece açıköğretim sistemi yok. 17 tane fakültemiz var. Biz örgün eğitimi yıllardır yapıyoruz ve 82 yılından beride açıköğretim sisteminde hizmet veriyoruz. Bize verilen sistemdeki geri dönüş o kadar önemli noktaya geldi ki, 25 bin öğrenci ile başladıktan sonra şuanda öğrenci sayımız 1 milyonun üzerine geçti. Bu öğrenci seviyesindeki farklılık sadece bizim öğrencilerimizin yaş seviyesine baktığımızda o kadar geniş çapta etki alanımız var ki. Şuan 80, 70 60 ve 20 yaşında öğrencilerimiz var. Sadece öğrenci açısından farklılık oluşturmuyor, bizim farklı iş gruplarında, çalışma gruplarının dışında şuan 25 bin tane engelli öğrencimiz var. Her hangi bir üniversitenin öğrenci sayısı kadar engelli öğrencimiz var. Bunun dışında 2 bin 500 açık öğretimde hükümlü öğrenci var. Hitap ettiğimiz o kadar farklı topluluk ki, YÖK’ün sayfasına baktığınız da açık öğretim sistemindeki öğrencinin yüzde 40’ı Anadolu Üniversitesi’nde okuyor. Bu önemli önemli rakamlara baktığımızda bize önemli bir misyon yüklendiğini gösteriyor. Bu anlam bizi şuna getiriyor, o kadar iyi çalışma yapıp üretmemiz gerekiyor ki, doğru hizmet edelim” dedi.

Konuşmaların ardından programda Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve protokol üyelerince başarılı öğrencilere belgeleri takdim edildi. Her iki kolu olmadan başarılı olan engelli bir öğrenci başarı belgesi aldığında dakikalarda salondakiler tarafından alkışlandı.