Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde başarılı öğrenciler belgelendirildi

"Türkiye’nin önemli bir öğrenci grubuna hitap ediyoruz"

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ise Türkiye’nin önemli bir öğrenci grubuna hitap ettiklerini vurguladı. Yurtdışında birçok ülkeden öğrencilerin de bulunduğunu aktaran Güney, şöyle devam etti:

"Biz şu anda Türkiye’de önemli bir öğrenci grubuna hitap ediyoruz. Şu anda YÖK’ün bize verdiği öğrenci bilgilerine göre öğrencilerin yüzde 40’ı Anadolu Üniversitesi’nde okuyor. Ve bu 58 programda şu anda 1 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Dünyada da çok önemli bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyada da şu anda 25 ülke diye söylendi ama yeni eklenen ülkelerle beraber bunun daha da yükseldiğini söyleyebilirim. ABD’de, Kanada ve Suudi Arabistan’da bizim şu anda üniversitemize yeni katılan öğrencilerimiz var. Yani Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi ile beraber ailesi gün geçtikçe daha da büyüyor. Bizim önemli bir hizmet ettiğimiz ve bu anlamda çok kez önemli bir misyon yüklendiğimiz çok ortada. Gerçekten öğrenciler açısından bakıldığında farklı kimlikte, farklı iş gruplarında çok önemli bir öğrenci grubuna sahibiz. Öğrencilerimiz içerisinde anneler, babalar, meslek gruplarından olanlar, engelli öğrencilerimiz, öyle bir topluluğa hitap ediyoruz ki gerçekten çok büyük bir topluluk bu. Bu bizim için çok gurur verici bir süreç. Hangi ile gidersem gideyim, karşımdaki toplulukları gördüğüm zaman hep heyecanlanıyorum ve duygulanıyorum. Çünkü bizim bulunduğumuz topluluklar içerisinde anne ve babasıyla gelen, çocuğuyla gelen, yaptığımız toplantılarda onlarla beraber fotoğraf çektirdiğimiz, başarı belgesi verdiğimiz törenlerimiz oldu. Bu törenler başlangıcında nasıl başlayalım diye düşündüğümüzde etrafımıza şöyle bir baktık. Bize ne sağlar diye düşündüğümüzde geriye bakıp düşündüğümüzde sizlerin sayesinde çok şeyler kazandık. Okumanın ne olduğunu, öğrenmenin ne olduğunu sizlere bakınca görüyoruz. Sizlerle beraber olunca görüyoruz. Bir çok sorumluluğunuzun yanında bunu yapmaya çalışıyorsunuz ya asıl gururlandıracak mevzu bu."