Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde başarılı öğrenciler belgelendirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı Zonguldak’ta kayıtlı olan öğrenciler kapsamında, bölüm ve program bazında dereceye girenlere “Başarı Belgesi Takdim Töreni” yapıldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Cemil Hulusi Parlak, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, BEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Mustafa İnan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Merkezi Halk Müziği dinletisi gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi ve Açıköğretim Fakültesi’nin tanıtım filmlerinin sunumunun ardından AÖF Zonguldak Bürosu Yöneticisi Halide Tuba Tunç açılış konuşması yaptı. Tunç, “İstatistikler, anketler elbette önemlidir. Ancak bunların ötesinde insana ne kadar dokunabildik, hayatlarının güzel bir yerinde kalabildik mi? Bunlar da önemlidir. Biz Zonguldak bürosu olarak her öğrencimizi özel ve önemli olarak görüyoruz. Öğrencilerimizin akademik bilgi edinmesine yada kariyerlerine bir destek sunabiliyorsak bu bizim için mutluluk vericidir” diye konuştu.
"Türkiye’nin önemli bir öğrenci grubuna hitap ediyoruz"
Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ise Türkiye’nin önemli bir öğrenci grubuna hitap ettiklerini vurguladı. Yurtdışında birçok ülkeden öğrencilerin de bulunduğunu aktaran Güney, şöyle devam etti:
"Biz şu anda Türkiye’de önemli bir öğrenci grubuna hitap ediyoruz. Şu anda YÖK’ün bize verdiği öğrenci bilgilerine göre öğrencilerin yüzde 40’ı Anadolu Üniversitesi’nde okuyor. Ve bu 58 programda şu anda 1 milyonun üzerinde öğrencimiz var. Dünyada da çok önemli bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Dünyada da şu anda 25 ülke diye söylendi ama yeni eklenen ülkelerle beraber bunun daha da yükseldiğini söyleyebilirim. ABD’de, Kanada ve Suudi Arabistan’da bizim şu anda üniversitemize yeni katılan öğrencilerimiz var. Yani Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sistemi ile beraber ailesi gün geçtikçe daha da büyüyor. Bizim önemli bir hizmet ettiğimiz ve bu anlamda çok kez önemli bir misyon yüklendiğimiz çok ortada. Gerçekten öğrenciler açısından bakıldığında farklı kimlikte, farklı iş gruplarında çok önemli bir öğrenci grubuna sahibiz. Öğrencilerimiz içerisinde anneler, babalar, meslek gruplarından olanlar, engelli öğrencilerimiz, öyle bir topluluğa hitap ediyoruz ki gerçekten çok büyük bir topluluk bu. Bu bizim için çok gurur verici bir süreç. Hangi ile gidersem gideyim, karşımdaki toplulukları gördüğüm zaman hep heyecanlanıyorum ve duygulanıyorum. Çünkü bizim bulunduğumuz topluluklar içerisinde anne ve babasıyla gelen, çocuğuyla gelen, yaptığımız toplantılarda onlarla beraber fotoğraf çektirdiğimiz, başarı belgesi verdiğimiz törenlerimiz oldu. Bu törenler başlangıcında nasıl başlayalım diye düşündüğümüzde etrafımıza şöyle bir baktık. Bize ne sağlar diye düşündüğümüzde geriye bakıp düşündüğümüzde sizlerin sayesinde çok şeyler kazandık. Okumanın ne olduğunu, öğrenmenin ne olduğunu sizlere bakınca görüyoruz. Sizlerle beraber olunca görüyoruz. Bir çok sorumluluğunuzun yanında bunu yapmaya çalışıyorsunuz ya asıl gururlandıracak mevzu bu."
"Parmaklarımızın ucu altında adeta koskoca bir bilgi ve iletişim okyanusumuz var"
Açıköğretim sisteminde okuyan öğrenciler adına konuşmayı ise Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Cemil Hulusi Parlak yaptı. Parlak, “Anadolu Üniversitesi’nin bir fakültesi olan Açıköğretim Fakültemiz kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayan, farklı ilde okuma imkanı bulamayan hatta örgün olarak üniversite eğitimi alamamış vatandaşlarımızın imdadına yetişen, onların hayallerini gerçekleştiren büyük bir camiadır. Öncelikle böyle büyük bir camianın mensubu olduğum için çok büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek isterim. Bilgi çağı olarak adlandırılan içinde bulunduğumuz 21. YY’dan bilgi teknolojileri hızla gelişmektedir. Bilgi ve bilişim teknolojilerindeki bu hızlı gelişmeler eğitimin yapısını ve içeriğini etkilemekte, eğitimcileri yeni eğitim programları ve öğretme-öğrenme modelleri geliştirmeye zorlamaktadır. İşte uzaktan eğitim modelleri de bu bilgi çağının en değerli eğitim ve iletişim kaynaklarındandır. Bizler AÖF’ün bize sunduğu bu imkanların farkına varan bu imkanlanlardan yararlanan şanslı insanlarız. Elbette ki bizim bu süreçte sıra arkadaşlarımız olmadı, teneffüslerde hocalarımızın peşinden koşarak soru sorma imkanımız olmadı. Ancak bizim klavyemizin tek bir tuşu altında parmaklarımızın ucu altında adeta koskoca bir bilgi ve iletişim okyanusumuz vardı” diye ifade etti.
Programda Vali Nevzat Taşdan ve protokol üyelerince başarılı öğrencilere belgeleri takdim edildi.
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