Anadolu Üniversitesi Bartın’da başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı Bartın’da kayıtlı olan öğrenciler kapsamında, bölüm ve program bazında dereceye girenlere “Başarı Belgesi Takdim Töreni” yapıldı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Kütüphane Binası Toplantı Salonu’nda, gerçekleştirilen törene Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güler Günsoy, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğretim Üyeleri ve yöneticileri katıldı.

Açılış konuşması yapan Açık öğretim Fakültesi Bartın Bürosu Yöneticisi Çağatay Halulu, “Anadolu Üniversitesi yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya olma yolunda ilerlemektedir. Açık öğretim sistemi her yaştaki bireye nitelikli ve özgün uzaktan öğrenme olanaklarını sunmakta, toplumsal gereksinimleri öngörerek yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmektedir" dedi.

Ardından konuşan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney şöyle dedi: “Yaklaşık 1 milyon öğrencimiz var, biz bu öğrencilerimizle bir şekilde buluşalım, ve onların başarılarını kutlayalım diyerekten bugün 46. İlimize geldik. Onlarla görüşüp onları mutlu etmek hemde başarılarına kutlamak istiyoruz. Bugün burada yaklaşık 250 öğrenciye belge vereceğiz, bu belgeler ilk üçe girenleredir" dedi.

“Yüz yüze görüşme olanağı istedik”

Konuşmasını devam ettiren Güney, “Çeşitli illerimizde düzenli olarak organize edilen bu törenlerde öğrencilere "Başarı Belgesi"nin verilmesinin yanı sıra kampüs ortamında yüz yüze görüşme olanağı bulunmadığı için mümkün olduğunca fazla ilde bu tür törenleri düzenleyerek öğrencilerin üniversiteye ve fakültelerine aidiyet duygularını arttırmak, sorunlarını dinlemek, kısa bir süre de olsa onlarla birlikte olmak, öğrencilerle bir araya gelmek amaçlanmaktadır” dedi.