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Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının 2 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2017 yılında hazırladığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesini 2018 yılı Ocak ayında başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı (AÜHP), TÜBİTAK’ın 2018 yılı proje çağrısı döneminde bilim iletişimi konusunda 3 ayrı proje daha hazırladı.

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının 2 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında 2017 yılında hazırladığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projesini 2018 yılı Ocak ayında başarıyla tamamlayan Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı (AÜHP), TÜBİTAK’ın 2018 yılı proje çağrısı döneminde bilim iletişimi konusunda 3 ayrı proje daha hazırladı. Bu projelerden ikisi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.
TÜBİTAK tarafından kabul alan projelerden biri olan, AÜHP Müdürü Doç. Dr. Ender Gerede’nin yürütücülüğünü yaptığı “Minik Havacılar Uçmayı Öğreniyor” adlı projede Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü destekleyici kuruluş olarak yer alıyor. Projede İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültelerinde çalışan uzman ve eğitmenler görev alıyor. Proje kapsamında 4. sınıfta okuyan toplam 450 öğrenciye ulaşılmasının yanında çeşitli yaygınlaştırma faaliyetleri ile daha fazla sayıda öğrenciye ulaşabilmek hedefleniyor. Projede çocuklar basit ev aletlerini ve geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 13 farklı deney gerçekleştirerek, uçaklara etki eden kuvvetleri ve uçağın nasıl uçtuğunu eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar. Yapılan bu deneyler ise günümüzün önemli yaklaşımlarından FeTeMM (Fen Bilimleri, Teknoloji, Mühendislik, Matematik - Science, Technology, Engineering, Mathematics - STEM) çerçevesinde hazırlandı.
Havacılık Bilimi Şenliği her yaştan katılımcıya hitap edecek
4007 - Bilim Şenlikleri kapsamında onaylanan bir diğer AÜHP projesi olan “Havacılık Bilimi Şenliği” projesi kapsamında 23 Eylül 2018 tarihinde Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı’nda Havacılık Bilimi Şenliği düzenlenmesi planlanıyor. Yürütücülüğünü AÜHP Müdür Yardımcısı Arş. Gör. Emircan Özdemir’in yaptığı proje, havacılık temalı bilim şenliği ile her yaştan katılımcıyı meraklandırarak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayarak bilime yönlendirmeyi hedefliyor. 4-7 ve 8-13 yaş grubu çocuklar ile 14 yaş ve üzeri gençler ve yetişkinlerden oluşan bin 200 katılımcıya ulaşmayı hedefleyen şenlik kapsamında, katılımcıların bilime olan ilgisini arttırmak ve onları havacılık bilimi alanında kariyere yönlendirmek amacıyla çeşitli atölye ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Büyük yaş grupları için havacılık bilimine dair bilgi ve farkındalığı arttırmaya yönelik ayrı atölye etkinliklerinin ve seminerlerin gerçekleştirileceği şenlikteki tüm etkinliklerin ortak amacını ise toplumun her kesiminin “Uçaklar nasıl uçuyor?” sorusuna cevap verebilir hâle gelmesi oluşturuyor.
Kent, bölge ve ülke insanlarına havacılık sevgisini aşılamak, havacılıkla ilgili alanlarda bilgi birikimlerini arttırmak ve havacılığın gelişimine destek olmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürüten Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı, bu amaç doğrultusunda yürüttüğü projelerle çocukların hava araçlarının nasıl uçtuklarını, motor ve pervane gibi sistemlerin nasıl çalıştıklarını yaşayarak, deneyerek, meraklanarak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlıyor. Bu kapsamda deneylerde kullanılan araçlardan bazılarını basit ev aletleri oluştururken havacılığa ilişkin deney atölyeleri, model ve uzaktan kumandalı uçak kursları ve dijital müzecilik kapsamındaki çoklu ortam uygulamalarına da faaliyetlerinde yer veriyor.

Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkının 2 projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

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