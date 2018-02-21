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Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:35 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, hâli hazırda devam eden iş birliğinin ilerleyen dönemlerde de sürdürülebilmesi amacıyla Bursa Yenişehir Havalimanı ile iş birliği protokolü imzaladı.İmzalanan protokolle birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı olan ve Hasan Polatkan Havalimanı tarafından kullanılan seri sefer cihazlarının işletimi, kullanımı ve bakımı ilerleyen dönemlerde de Anadolu Üniversitesi ve Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği ile devam edecek.Rektörlük Ofis’te gerçekleştirilen imza törenine; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Anadolu Üniversitesi ile Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği

Anadolu Üniversitesi, hâli hazırda devam eden iş birliğinin ilerleyen dönemlerde de sürdürülebilmesi amacıyla Bursa Yenişehir Havalimanı ile iş birliği protokolü imzaladı.
İmzalanan protokolle birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü envanterinde kayıtlı olan ve Hasan Polatkan Havalimanı tarafından kullanılan seri sefer cihazlarının işletimi, kullanımı ve bakımı ilerleyen dönemlerde de Anadolu Üniversitesi ve Bursa Yenişehir Havalimanı iş birliği ile devam edecek.
Rektörlük Ofis’te gerçekleştirilen imza törenine; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Hasan Polatkan Havalimanı Sorumlu Müdürü Prof. Dr. Semra Kurama ile Havalimanı CNS Birim Sorumlusu Efekan İldeş, Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, Müdür Yardımcısı Bülent Zerey, Elektronik Mühendisi Aysun Erzen ve Elektronik Teknikeri Gencay Vural katıldı.

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