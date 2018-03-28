Anadolu Üniversitesi sosyal medyada zirveye oynuyor

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen ilk ve tek yarışma Social Media Awards Turkey 2018 SocialBrands Veri Analitiği Ödüllerinde Üniversiteler Sektöründe ilk üçe kalan markalardan biri oldu.

Doğan TV’nin iletişim ortaklığında gerçekleşen, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu sene ikincisi düzenlenen ve Deloitte Türkiye’nin sürece dâhil olduğu yarışmada, ödüller 26 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Yaptıkları proje ve çalışmalarla sosyal medyada ilham kaynağı olan kişi ve kurumları ödüllendiren Social Media Awards Turkey 2018, Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölümden oluşuyor. Anadolu Üniversitesinde Sosyal Medya Koordinatörlüğü tarafından yönetilen resmi sosyal medya hesaplarıyla SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri Üniversiteler Sektörü finalistleri arasında yer alıyor.

Social Media Awards Turkey’e göre SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, 50 farklı sektörde toplam 24 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık performansını ölçerek, en başarılı markaları ödüllendiriyor. Tamamen veriye dayanan performans ölçümlemeleriyle belirlenen ödüller, BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands sıralamalarına dayanıyor. SocialBrands’in aralarında toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, etkileşim oranları, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, sektörel performans, hashtag ve mention kullanımı ile sayfa bilgileri gibi toplamda otuzdan fazla kriter içeren benzersiz algoritmasıyla hazırlanan sıralama, tamamen veriye dayalı ve istatistiksel bir ölçümleme sunuyor.