Anadolu Üniversitesi sosyal medyada zirveye oynuyor

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’deki tüm marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilerle ölçen ilk ve tek yarışma Social Media Awards Turkey 2018 SocialBrands Veri Analitiği Ödüllerinde Üniversiteler Sektöründe ilk üçe kalan markalardan biri oldu.
Doğan TV’nin iletişim ortaklığında gerçekleşen, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu sene ikincisi düzenlenen ve Deloitte Türkiye’nin sürece dâhil olduğu yarışmada, ödüller 26 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek törenle sahiplerini bulacak. Yaptıkları proje ve çalışmalarla sosyal medyada ilham kaynağı olan kişi ve kurumları ödüllendiren Social Media Awards Turkey 2018, Jüri Ödülleri, SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri ve Grand Prix olmak üzere üç temel bölümden oluşuyor. Anadolu Üniversitesinde Sosyal Medya Koordinatörlüğü tarafından yönetilen resmi sosyal medya hesaplarıyla SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri Üniversiteler Sektörü finalistleri arasında yer alıyor.
Social Media Awards Turkey’e göre SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri, 50 farklı sektörde toplam 24 binden fazla sosyal medya hesabının bir yıllık performansını ölçerek, en başarılı markaları ödüllendiriyor. Tamamen veriye dayanan performans ölçümlemeleriyle belirlenen ödüller, BoomSonar’ın sosyal medya marka ölçümleme ve puanlama sistemi SocialBrands sıralamalarına dayanıyor. SocialBrands’in aralarında toplam etkileşim sayısı, hayran sayısı, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimlerin iletilere göre dağılımı, etkileşim oranları, farklı ileti türlerinin kullanım oranları, sektörel performans, hashtag ve mention kullanımı ile sayfa bilgileri gibi toplamda otuzdan fazla kriter içeren benzersiz algoritmasıyla hazırlanan sıralama, tamamen veriye dayalı ve istatistiksel bir ölçümleme sunuyor.
4 yılda istikrarlı yükseliş
Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü Medya Merkezi bünyesinde 2014 yılında Sosyal Medya Koordinatörlüğünün kurulmasıyla birlikte, sosyal medya platformlarındaki varlığını kurumsal boyutta devam ettiren Anadolu Üniversitesi, bu konudaki başarılı yükselişini devam ettiriyor. Resmi sosyal medya hesaplarıyla Anadolu Üniversitesi, Social Media Awards Turkey 2018’in SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri Üniversiteler Sektöründe Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile birlikte ilk üçe kalan markalardan biri oldu. Her sektörden en yüksek puanı alan ilk üç marka 26 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek törende altın, bronz ve gümüş ödül kazanacak.
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