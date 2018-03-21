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Anadolu Üniversitesinde “Kent Arkeolojisi” konuşuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde “Kent Arkeolojisi” adlı bir sunum gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr.

Anadolu Üniversitesinde “Kent Arkeolojisi” konuşuldu

Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde “Kent Arkeolojisi” adlı bir sunum gerçekleştirildi.
Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Betül Ekimci’nin "Arkeolojik Kazı ve Araştırmalarda Mimarlık Disiplini" dersi kapsamında düzenlediği Mimari Koruma Seminerleri’nin ikincisi, Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu’nda yapıldı. Mimari Koruma Seminerinde, kent arkeolojisi alanında öne çıkmış isim olan ve 100’ün üzerinde kazısı bulunan Arkeolog M. Metin Gökçay “Kent Arkeolojisi” adlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, kent arkeolojisinin tarihi, iyi bir arkeolog nasıl olmalı, arkeolojik yöntemler, kazı öncesinde neler yapılması gerektiği, kazı süreçlerin nasıl ilerlediği konuları üzerinde duruldu. İstanbul Kent Arkeoloğu olan Metin Gökçay kent arkeolojisini, “Yaşayan bir kentin geçmişini çeşitli yöntemlerle ortaya çıkartıp bugünle paylaşmaktır” diye tanımladı. Gökçay sunumunda, konuklara 2000’li yıllarda başladığı Yenikapı Metro ve Marmaray Yenikapı Kazılarının süreçlerinden ve öneminden bahsetti.

“Kentli ile paylaşmak çok önemli”
Arkeolog Gökçay, kazı yaparken en önemli şeylerden bir tanesinin kentli ile paylaşmak olduğunu belirterek, “Halkımız eserlere herkesten çok daha fazla sahip çıkıyor. Örneğin, Silivri’deki yaptığımız mezarlık kazı alanında insanlar eserleri de koruyor bizi de koruyorlar. Sonunda şöyle bir anlaşma yaptık, çevredeki ilkokul her gün bir sınıfını getiriyor ve onlara her gün bir saat ne yaptığımızı anlatıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesinde “Kent Arkeolojisi” konuşuldu

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