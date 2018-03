Anadolu Üniversitesi’nde Müzikal Şarkıları konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ergin Orbey Sahnesinde, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Müzikal Şarkıları konseri dinleyicilerle buluştu.

Yapılan konsere çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve dinleyici katıldı. Müzikal tiyatronun tarihçesinin bahsedildiği konserde, müzikal tiyatronun ilk döneminden itibaren izleyiciler adeta müzikal yolculuğa çıkarıldı. Piyanoda Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oktay Köseoğlu’nun bulunduğu konserde, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı öğrencileri de solist olarak yer aldı.

Öte yandan konserde seslendirilen eserler ise, Pelin Örüç West Side Story, I Feel Pretty Yasin Yılkan Fiddler On The Roof, If I Were Rich Man, Taylan Keçeli Evita, On This Night Of A Thousand Stars, Pelin Örüç Phantom Of The Opera, Wishing You Were Somehow Here Again Sıla Aksoy, Sevmek Nedir-Özgür Selim Güler ve Singing In The Rain oldu.