Anadolu Üniversitesi’nde ‘Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları’ etkinliği

“Çok samimi bir genelge gerçekleşti”

Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Başkanı ve OMEP Onursal Üyesi Prof. Dr. Nurper Ülküer, “Derneğimiz ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği’nin artık daha yakın çalışmasını düşünüyorum. Ben artık okul öncesi eğitimden, erken çocukluğa geçişi yapmamızın zamanını geldiğini düşünüyorum. Bunu zaten dernekte de tekrar görüyoruz. Neden okul öncesi eğitim değil de erken çocukluk diye bir soruyu tekrar kendimize soralım. Okul öncesi eğitim nedir diye sorduğumuz zaman karşımıza değişik farklı cevaplar çıkıyor. Artık 0-3 yaş giderek daha önemli bir hale geldi. 0-3 yaş grubunda her annenin eğitimi ihtiyacı vardır. Hatta şöyle diyebiliriz. Bırakın kırsal kesimdeki anneleri, mühendis olan bir annenin bile bu eğitime ihtiyacı vardır” şeklinde konuşarak Anadolu Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu ve daha önce hiç bu kadar güzel ve samimi bir genelge görmediğini belirtti.

“Derneklerimizi her zaman destek vereceğiz”

Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal ise, bu nitelikte çalışmanın paydaşı olmaktan ve ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği üyeleri atölye çalışmaları ile merkezimize her zaman renk katıyorlar. Biz derneklerimize destek vermeye her zaman devam edeceğiz. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyerek iyi ve verimli bir çalışma diliyorum” diye belirtti.

Ayrıca etkinlikte, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Oktay da, “21’inci Yüzyılın İnsanını Yetiştirmek”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Çağlayan Dinçer “Okul Öncesi Eğitim Objektifinden Görünenler”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rengin Zembat “Öğretmen Olmak”, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşare Arnas Aktaş “Oyun, Öğrenme ve Öğrenme Çevresi Olarak Okullar”, Prof. Dr. Necate Baykoç “Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimleri ve Eğitimleri”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Metin “Üstün Yetenekli Çocuklar İçin Erken Müdahale Gerekir mi?” başlıklı konuşmalarını sunarak katılımcılara çeşitli bilgiler verdi.