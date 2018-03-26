Anadolu Üniversitesi’nde ‘Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları’ etkinliği

Anadolu Üniversitesi “2018 Okul Öncesi Eğitim Konuşmaları” etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği-OMEP Türkiye Milli Komitesi ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik Kongre Merkezi Salon Anadolu’da düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Serap Erdoğan, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği Başkanı ve OMEP Onursal Üyesi Prof. Dr. Nurper Ülküer, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, çok sayıda panelist, farklı şehirlerden öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“Derneğimiz hem uluslararası hem de Türkiye’de çalışmalar yapıyor”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Başkanı Doç. Dr. Serap Erdoğan çalışmaya büyük bir heyecanla başladıklarını ifade ederek, “Derneğimiz 10 Şubat 1967 yılında kuruldu. Yani bu sene 52’nci yılımızı kutluyoruz. Neredeyse yarım yüzyıllık bir derneğimiz var. Türkiye’de kamu yararına çalışan dernekler az sayıdadır. Ama biz kamu yararına çalışan bir derneğiz. Ben ve ekibim iki yıldır dernek adına çalışmaktayız. Derneğimiz uluslararası boyutta çalışan, hem Türkiye’de erken çocukluk eğitimi okul öncesi çalışmalarını destekleyen aynı zamanda uluslararası anlamda erken çocukluk eğitiminin Türkiye’de nasıl olduğunu aktaran ve anlatan bir dernektir. Bugün burada yaptığımız çalışma, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi işbirliğiyle yaptığımız bir çalışmadır. Ben Doç. Dr. Mehmet Topal hocamıza da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü onların sayesinde buralara kadar çalışmalarımız gelmiş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.