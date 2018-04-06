Anadolu Üniversitesi’nden Türk bilimine büyük katkı

Anadolu Üniversitesi’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen projesi için geliştirilen reaktör test edildi.

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgür Özer’in yönetiminde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından Uluslararası İkili İşbirliği programı çerçevesinde desteklenen “Transparan Zırh ve Kızıl Ötesi Kubbe Uygulamaları İçin MgAl2O4 Spinel Tozlarının Sentezi” başlıklı proje kapsamında geliştirilen reaktör, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği laboratuvarlarında Anadolu Üniversitesi Atölyeler Müdürlüğü personellerinin de katılımıyla test edildi.

Projenin bir devam projesi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Özer, “Başka bir TÜBİTAK projemizde savunma uygulamalarına yönelik transparan zırh seramiği üretimi için proses geliştirilmişti. İlgili projede nihai malzemeyi üretmek için kendi sentezlediğimiz tozların yanında büyük oranda yurtdışından temin edilen tozları kullanmıştık. Bu projede ise ileride kullanılacak başlangıç tozlarını da kendimiz üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Özgür Özer, reaktörün tasarımında Doç. Dr. Nesrin Ekin Machin’in TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve başarı ile tamamlanmış olan projesinde kurduğu reaktörden faydalandıklarını, kendileri için gerekli olan modifikasyonların ise tüm ekibin katkısı ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projede kullanılacak olan alev piroliz reaktörü Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Atölyeleri tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma ile kuruldu. Reaktörün yapımında Dr. Öğr. Üyesi Kadri Can Atlı, Prof. Dr. Gürsoy Arslan, İsmail Koçak, Levent Karacasulu, Dr. Öğr. Üyesi Emre Tüfekçioğlu, Atölyeler Müdürü Ahmet Samet, Atölyeler Müdür Yardımcısı İbrahim Uğurlu, atölyeler sorumluları Arif Tekintürk ve İbrahim Gazey, torna sorumlusu Mustafa Kapısız ve freze sorumlusu Kemal Üre yer aldı. Bundan sonraki aşamada sentezlenecek tozların Slovenya Jozef Stefan Enstitüsü’nde karakterize edileceği ve uygun kompozisyonların yine Anadolu Üniversitesi’nde transparan seramik üretmek üzere kullanılacağı belirtildi.