Kastamonu'da Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından "Anadolu ve Ötesinde Anti Sismik Yerel Miras" toplantısı düzenlendi.

Belediye Toplantı Salonu'nda, Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Polonya, Romanya ve Yunanistan'dan bilim insanları katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Osmanlı şehzadelerinin Kastamonu'da eğitim gördüklerini, valilik yaptıklarını anlatan Karadeniz, "İstanbul'a kadar olan geniş bir coğrafyayı yönetmişlerdir. Kastamonu bu sayede hem yönetim merkezi hem de kültürel bir birikim sahibi olmuştur. Bu toplantının 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliğini üstlenmiş olan ilimizin zenginliğini artırmasına katkı sunacağını düşünüyorum." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise toplantının hem Kastamonu hem de Türkiye'ye faydalar sağlayacağına işaret etti.