Anadolu yakası için sağanak yağış uyarısı

İstanbul DHA - Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu yakası için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 12:00-14:00 saatleri arasında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.



PARTNER Başkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor