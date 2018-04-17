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Anadolu'da çeyiz sandığı geleneği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:28 | Son Güncelleme

ANADOLU'da bir gelenek olan çeyiz sandıkları, günümüzde eni ve boyu küçülüp daha modern bir halde üretilmeye devam ediyor.

Anadolu'da çeyiz sandığı geleneği sürüyor

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ANADOLU'da bir gelenek olan çeyiz sandıkları, günümüzde eni ve boyu küçülüp daha modern bir halde üretilmeye devam ediyor. Kayseri'de 60 yıldır çeyiz sandığı üreten Hacı Ali Demirçalı, "Yıllar içinde satılan çeyiz sandığı adedi biraz gerilese bile, özellikle Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da hala gözde" dedi.
​Kayseri'de çeyiz sandığı yapan Hacı Ali Demirçalı (80), Anadolu'da çeyiz sandığı geleneğinin halen devam ettiğini, sandıkların yenilenerek daha çekici hale geldiğini söyledi. Demirçalı ''Atadan, deden, babadan çeyiz sandığı yaparız. Yıllar içinde imalatımızı atölyeden, organize sanayi bölgesinde fabrikaya dönüştürdük. Yıllar içinde yapılan çeyiz sandığı adedi biraz gerilese bile, özellikle Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da hala gözde. Batı bölgelerindeki ise çeyiz sandıkları aksesuar, hatta sehpa ve koltuk gibi de kullanılıyor. Avrupa ülkelerine de çok miktarda ihracatımız var. Zira, orada örf ve adetini unutmayan gurbetçilerimiz gelinlik kızları için çeyiz sandığından vazgeçmiyorlar. Yabancılar da sandıklarımızı takı saklamak, kıymetli eşyalarını koymak ve salonlarında aksesuar olarak kullanmak için satın alıyor'' dedi.
DAMAT SANDIĞI DA MODA OLDU
Babası Hacı Ali Demirçalı ile birlikte çeyiz sandığı üretimi yapan üçüncü kuşaktan Hasan Demirçalı da çeyiz sandıklarının geçmişe göre ebatlarının küçüldüğünü, ağaç işlemeleri sandıkların kumaş ve deri malzemeleri ile farklı hale geldiğine değinerek, şöyle konuştu:
''Bizim yaptığımız sandıklarda genelde MDF malzeme kullanıyor. Daha önce sandıklar cevizden yapılırdı. Ancak ağaç malzemelerde sıkıntı yaşanıyordu. Aslında en ideali ceviz ağacından yapılanı. Ama, zamanla çatladığından dolayı MDF kullanıyoruz. Sandıklar gelin ve damat sandığı olarak ikiye ayrılıyor. Erkek sandığında saat, pijama, tıraş takımı ve benzeri ürünler bulunuyor. Sandık ebatlarının boyu küçüldü. Gelenekten çıkılarak aksesuar olarak kullanılmaya başlandı. Orta sehpa gibi kullananlar var. Sandıkların fiyatları, malzeme ve el işçiliğine göre 400 ile 3000 TL arasında değişiyor. İdeal sandık 90x60 santim, eni 50 santimdir. Özellikle, çeyiz sandıklarımızı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya satıyoruz. Doğu'da sandık kültürü çok yaygın. Batı'da daha az. Ankara ve İstanbul'a da ürün veriyoruz. Gelin adayları genelde anneleri ile gelerek sanıklarını seçiyorlar.''

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Anadolu'da çeyiz sandığı geleneği sürüyorAnadolu'da çeyiz sandığı geleneği sürüyorAnadolu'da çeyiz sandığı geleneği sürüyorAnadolu'da çeyiz sandığı geleneği sürüyor

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