"Anadolu'da çok fazla konut talebi var"

İSTANBUL, (DHA) TOKİ Başkanı Ergün Turan, büyükşehirler dışındaki bölgelerde konut taleplerine yetişmekte güçlük çektiklerini ve bu talebi karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Anadolu'nun birçok bölgesinden konut için yoğun bir talep geldiğini vurgulayan Turan, konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için arz ettiğimiz konutlara 5-10, hatta 50 katı müracaat alıyoruz. İstanbul'da 605 konutumuza yaklaşık 17 bin, Kütahya’da bin 51 konutumuza 8 bin 70, Adana Seyhan’da 88 konutumuza 413, Erzurum Palandöken’de 114 konutumuza bin 827 başvuru yapıldı. Dolayısıyla, yaptığımız konutlardan çok daha fazla talep geliyor. İdare olarak bu talebi karşılamak için çalışıyoruz” dedi. "TOKİ’DE TALEP PATLAMASI VAR" Özellikle gelişmekte olan ve yeni sanayi sitelerinin inşa edileceği illerden yoğun bir konut talebinin geldiğini vurgulayan Turan, “Aksaray’da bin 600 iş yerini kapsayan sanayi sitesi inşa ediyoruz. Bu bölgeden yoğun bir konut talebi geliyor. Aksaray ilimizde satışını gerçekleştirdiğimiz 377 konutumuza 7 bin 341 başvuru yapıldı" dedi.

Ülkede yeni konutların yanı sıra istihdam yaratılması için de büyük çaba gösterildiğini açıklayan Turan, “Bu istihdam alanlarının oluşması ile büyükşehirlere göçün önüne geçiliyor. Örneğin, Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan alt gelir gurubundaki vatandaşlarımız, kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu alan 15-20 bin nüfusun yaşayacağı yeni bir Karaman merkezi olacak. Bu bölge yeni bir istihdam alanı oluşturacak. Böylelikle vatandaşlarımızın hem barınma hem de iş sorunu çözülecek. Karaman’da inşa edip satışa sunduğumuz 54 konutumuza vatandaşlarımızdan 761 kişi başvuruda bulundu” ifadelerini kullandı. DİYARBAKIR’DA 808 KONUTA 9 BİN 327 BAŞVURU YAPILDI Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terörün yıktığı alanları yeniden inşa ettiklerini söyleyen Turan, “Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için bölgeye dönük büyük bir konut hamlesi başlattık. Şırnak’ta ve Diyarbakır’da yapımını tamamladığımız konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Satışa sunduğumuz konutlara 5-10 katı müracaat geliyor. Geçtiğimiz aylarda satışa sunup kurasını yaptığımız 808 konutumuza 9 bin 327 başvur yapıldı. İdare olarak vatandaşlarımızın bu talebini karşılamak için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA 605 KONUTA 16 BİN BAŞVURU İstanbul Kayaşehir'de yatay mimari ve mahalle konsepti ile insa edip 25 Nisan'da kura ile hak sahiplerini belirledikleri 605 konuta yoğun bir başvuru geldigini belirten Turan, "Bu konutlara 10 gün içinde toplam 16 bin 161 olmuştur. Bu başvuruların içinde 667 engelli vatandaşımız ve 262 şehit ailesi bulunmaktadır" dedi. Turan, ayrıca İstanbul Şile'de 20 Nisan'da kurasını yaptıkları 103 konuta da 882 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyledi. TRABZON PELİTLİ’DE 41 KONUTA 893 BAŞVURU YAPILDI Trabzon Pelitli ’de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa ettikleri 41 konuta 893 vatandaşın başvuruda bulunduğunu söyleyen Turan, “Konutlarımızın kurasını 29 Ocak günü gerçekleştirdik. Projemiz içerisinde ayrıca cami ve ticaret merkezi bulunuyor. Trabzon’un yöresel mimarisine uygun şekilde, bina cephelerinde ahşap kaplamalar, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar kullandık” dedi. NÜFUS VERİLERİNE GÖRE ÜRETİM Şehirlerde konutlar inşa ederken, kent nüfusunun durumunu ve TÜİK verilerini dikkate aldıklarını vurgulayan Turan, “Şehirlerimizin mevcut ve gelecekteki nüfusunu dikkate alarak planlamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparak gelecek yıllara oluşacak konut ihtiyacının karşılanmasını konusunda önemli bir adım atıyoruz” dedi.