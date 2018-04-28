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Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

ÇALIŞTAY YAPILDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması'nın ikinci gününde, medya çalıştayı düzenlendi.

Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te (2)

ÇALIŞTAY YAPILDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Medya Buluşması'nın ikinci gününde, medya çalıştayı düzenlendi. Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Karaca, 41 şehirden gelen 400 medya mensubu ile bir araya geldi. Ayı ayrı kurulan masalarda 'Anadolu basını sorunları ve çözümleri', 'İnternet gazeteciliği ve sosyal medya yayıncılığı', 'Radyo ve televizyon yayıncılığı', 'Basının ve gazetelerin denetimi' konu başlıkları görüşüldü. İki saat süren toplantının ardından Milletvekili Atila Sertel, görüşmelerin kayıt altına alınarak, önümüzdeki aylarda kitaplaştırılacağını ve sorunların çözümü için TBMM'ye önerge verileceğini kaydetti. Basın mensuplarının sorunlarını dinleyen CHP'li Milletvekili Erdem, notlar aldı. Resmi ilan alan yerel gazetelerin sorunlarının çözülmesi için görüş bildireceğini söyledi.
Marmaris Belediye Başkanı Acar ise, "Anadolu basının sorunlarına çözüm bulmak ve şartları iyileştirmek için görüşler aldık. Bizim için bir sınav niteliğinde olan bu geniş katılımlı toplantıyı önümüzdeki yıllarda büyüterek daha kapsamlı yapmayı hedefliyoruz. 41 şehirden gelen 400 medya mensubuna ilçemizin güzelliklerini ve yapılan projeleri anlattık. Ayrıca düzenlenen gezilerle yerinde inceleme fırsatı buldular" dedi.
TOPLANTININ ARDINDAN TEKNE VE KÖY GEZİSİ
Medya mensupları için, teknelerle günübirlik deniz ve turistik kırsal mahallere gezi düzenledi. Basın mensupları, teknede çalan 10'uncu Yıl ve İzmir Marşı'nı birlikte söyledi. Bol bol denize girip güneşlenen gazeteciler, eşsiz koyların ve cennet adaların fotoğraflarını çekti. Kırsal mahalle gezilerinde ise yöresel ürünler, tarihi yerler tanıtıldı.

FOTOĞRAFLI

Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te (2)Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te (2)Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te (2)Anadolu'dan 400 medya mensubu Marmaris'te (2)

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