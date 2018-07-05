AnadoluJet uçağında teknik arıza

İSTANBUL (AA) - AnadoluJet'in Mardin-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, teknik arıza nedeniyle Ankara'ya yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, Mardin'den öğle saatlerinde 193 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden uçağın kanatlarında bulunan flaplarda teknik arıza meydana geldi.
Kule ile irtibata geçen kaptan pilot, zorunlu iniş için izin istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.
Seferin devam edip etmeyeceğinin, uçakta yapılacak kontrollerden sonra belirleneceği bildirildi.
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!
Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Cinsel ilişki esnasında sevgilisini doğrayıp, öldürdü!
Son dakika! CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay yok
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum