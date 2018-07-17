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AnadoluJet'in büyük kış kampanyası kampanyası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz'da alacakları biletlerle yurt içinde her şey dahil 49,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek

İSTANBUL (AA) - AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz'da 2018 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle yurtiçinde her şey dahil 49.99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129.99 TL'den başlayan fiyatlarla uçabilecek.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yolcularına, dört mevsim boyunca uygun fiyatlarla uçma imkanı sunan AnadoluJet, kış fırsatlarını yazdan getiriyor.

AnadoluJet yolcuları 17-20 Temmuz'da satın alacakları biletlerle yurt içinde her şey dahil 49,99 TL'den, Kıbrıs uçuşlarında ise 129,99 TL'den başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı yakalıyor.

Kampanya "www.anadolujet.com" ve AnadoluJet mobil uygulamasından satın alınacak biletler ile 01 Kasım 2018-30 Mart 2019 tarihleri arasındaki gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya dahilinde satın alınan biletler, iptal/iade ve değişikliğe kapalı olacak ve kampanya aktarmalı uçuşlar hariç tüm uçuşları kapsayacak.

Ayrıca, 28 Aralık 2018-01 Ocak 2019 ve 18 Ocak-4 Şubat 2019 tarihleri arasının kampanya kapsamı dışında olduğu bildirildi.

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