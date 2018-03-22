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Anadolu’nun Akademisi katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi sanat ve felsefe alanındaki ders programlarıyla katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor.Akademik Kültürel Çalışmalar programı çerçevesinde gerçekleştirilen “Roma Düşüncesi” dersinde, Sokrates öncesi filozoflardan Roma Dönemi’ne kadar tüm pratik düşünce sistemleri ele alındı.

Anadolu’nun Akademisi katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor

Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi sanat ve felsefe alanındaki ders programlarıyla katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor.
Akademik Kültürel Çalışmalar programı çerçevesinde gerçekleştirilen “Roma Düşüncesi” dersinde, Sokrates öncesi filozoflardan Roma Dönemi’ne kadar tüm pratik düşünce sistemleri ele alındı. Doç. Dr. Eyüp Çoraklı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen derste antik ve skolastik dönemdeki seyyahlar üzerinde durulurken Sokrates ve sonrası dönemde ise filozofların insan merkezli olan düşünce sistemleri tartışıldı. Ders kapsamında ayrıca, birçok coğrafyaya hakim olan Makedonya Kralı Büyük İskender’in, yeryüzünde kültürel kaynaşmaya nasıl sebep olduğu katılımcılara aktarıldı.
Gelenekli Türk sanatlarının en çok ilgi gören dalı Ebru Sanatının tarihçesinin konuşulduğu derste, temel uygulama malzemelerinin tanıtımının ardından başlangıç seviyesinde ebru yapımına geçildi. Her hafta farklı bir ebru tekniğinin uygulanacağı derste katılımcılar, uygulamaya hafif ebru tekniği ile başladı. Devam eden haftalarda Battal Ebru, Şal Ebru, Taraklı Ebru, Hatip Ebru teknikleri gösterileceği ve son hafta ise çiçekli Ebru çeşitleriyle dersin tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu’nun Akademisi katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor

Anadolu’nun Akademisi katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor

Anadolu’nun Akademisi katılımcılarını ağırlamaya devam ediyor

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