HABER

Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ | 02.02.2018 18:36 | Son Güncelleme

- M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu - Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Çelikbaş: - "Kilise çok önemli bir konuma sahip. Önemli zemin döşemeleri var "

M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, bölgede incelemede bulundu.

Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaya çıkan kilisenin Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri olduğunu söyledi.

Stiylos Alpius ile ilgili antik kaynakların Eskipazar'da ona ait bir erkek ve bir de kız manastırının varlığından bahsettiğini anlatan Çelikbaş, "Bizim yaptığımız çalışmalarda da bu manastırların veya kiliselerin varlığını tespit etme ihtimalimiz çok yüksek. Kilise C'nin de erken bir kilise olması Stiylos Alpius ile aynı döneme denk gelmesi aslında bizim bu verilerimizi güçlendiriyor. Kilise, çok önemli bir konuma ve yaklaşık olarak 20 metre uzunluğa sahip. Önemli zemin döşemeleri var. Yeni ortaya çıkardığımız mozaiklerde önemli figürler bulduk." diye konuştu.

Hadrianaupolis'in önemli bir merkez olduğunun altını çizen Çelikbaş, şöyle konuştu:

"Buranın büyük bir antik kent olması M.S.'dan sonra 4. yüzyılda başlıyor. Hadrianaupolis'de bu dönemden itibaren sahip olduğu önemli Hristiyanlık yapıları var. Biz bu yapıları yaklaşık olarak Hadrianaupolis çekirdek noktasından 20 kilometrelik bir genişliğe de sahip olduğunu tespit etmiş durumdayız.

Tabii ileride yapacağımız çalışmalarla bunları arkeolojik verilerle de destekleyeceğiz, belgelendirme çalışmaları da yapacağız. Hadrianaupolis, Batı Karadeniz bölgesinin en önemli arkeolojik kenti konumuna sahip. Bunu arkeolojik çalışmalarda antik kaynaklarda bizlere sunmaktadır."

Tabanı mozaikle süslü, mozaiklerde boğa figürü bulunan bin 500 yıllık yapının kazıları Kastamonu Müzesi gözetiminde devam ediyor.

- Hadrianaupolis Antik Kenti

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşilmiş Hadrianaupolis'te arkeolojik yüzey araştırmalarında 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edilmişti.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı! Yarına dikkat

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

2 ile peş peşe şok saldırılar: Yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Kilis ve Hatay'a art arda terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

Cenk Tosun Arsenal maçıyla 11'e dönüyor

İlginizi Çekebilir

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Askerlik süresi uzadı mı? TSK'dan son dakika açıklama

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Ankara'da patlama! Sabotaj ihtimali ağırlık kazandı

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Doktordan öğretmene ders gibi not!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

KKTC'de yeni başbakan göreve başladı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un sezon açılışı

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Afrin'de son durum! Darmık Dağı'na Türk bayrağı dikildi

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Karabük'te bin 500 yıllık kilise ortaya çıkarıldı

Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

Huzurevinde ikinci intihar! Pencereden atlayarak yaşamına son verdi

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.