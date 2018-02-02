Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri bulundu

M.Ö. 1. yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis antik kentindeki kazı çalışmaları sırasında, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olduğu değerlendirilen, bin 500 yıllık bir yapı bulundu.

Eskipazar Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Eskipazar Belediye Başkanı Mustafa Yarkan, Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, bölgede incelemede bulundu.

Çelikbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ortaya çıkan kilisenin Anadolu'nun en erken kiliselerinden biri olduğunu söyledi.

Stiylos Alpius ile ilgili antik kaynakların Eskipazar'da ona ait bir erkek ve bir de kız manastırının varlığından bahsettiğini anlatan Çelikbaş, "Bizim yaptığımız çalışmalarda da bu manastırların veya kiliselerin varlığını tespit etme ihtimalimiz çok yüksek. Kilise C'nin de erken bir kilise olması Stiylos Alpius ile aynı döneme denk gelmesi aslında bizim bu verilerimizi güçlendiriyor. Kilise, çok önemli bir konuma ve yaklaşık olarak 20 metre uzunluğa sahip. Önemli zemin döşemeleri var. Yeni ortaya çıkardığımız mozaiklerde önemli figürler bulduk." diye konuştu.