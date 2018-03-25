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Anadolu'nun her köşesine kütüphane hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 22:48 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 54 gezici kütüphane aracı 28 Mart'ta yola çıkacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında sayısı artırılan gezici kütüphane araçları Anadolu yollarında olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni Nesil Çocuklar, Yeni Nesil Kütüphaneler" temasıyla gerçekleştirilecek 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri, yarın Milli Kütüphane'de düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

Bu kapsamda, 54. Kütüphaneler Haftası'nda 44 gezici kütüphane aracına eklenen 10 yeni araç Anadolu yollarına çıkacak.

"İnsan kütüphaneye gidemiyorsa, kütüphane insanın ayağına gelir" ilkesiyle hizmete sunulan yeni araçlar, 28 Mart'ta hareket edecek.

Araçlar Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Bingöl, Çanakkale, Kastamonu, Kırıkkale, Mersin, Yalova'da da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Etkinlikler çerçevesinde hafta boyunca paneller, belgesel gösterimleri, konferanslar ve yarışmalar gerçekleştirilecek, sıra dışı okurlar ile yıl boyunca en çok kitap okuyan okuyucular ödüllendirilecek.

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54. Kütüphane Haftası Kültür ve Turizm Bakanlığı

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