Hatay’da Anadolu’nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi’nde Regaib Kandili programı düzenlendi.

Kentin en önemli dini mekanlarından biri olan ve Anadolu’da inşa edilen ilk cami Habib-i Neccar Camii’nde Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa katılan vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Cami içine sığmayan vatandaşlar cami bahçesine halı sererek namaz kıldılar. Kentteki çoğu camide düzenlenen kandil programlarına kadın ve çocuklar da ilgi gösterdi.