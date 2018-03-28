‘Anadolu’nun Közleri’ izleyiciden tam not aldı

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi’nin, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde daha önce hiç dans etmemiş gönüllüleri duyurularla toplayarak oluşturduğu ‘Anadolu’nun Közleri’ grubu, ilk gösterisiyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi’nin, hiç dans etmemiş ve bu konuda eğitim almaya hevesli olan vatandaşlara ulaşmak amacıyla başlattığı ‘Anadolu’nun Közleri’ projesi, Anadolu Üniversitesi Salon 2016’da ilk kez sahne aldı. Etkinliğe dansçıların yakınları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 25-65 yaş aralığına sahip grup tarafından, Karadeniz’den Ege’ye kadar birçok yörenin geleneksel dansları oynandı. Canlı müzikle beraber oynanan oyunlar, seyircilerden büyük alkış aldı.

Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi Müdiresi olan ve grubun bir araya getirilmesinde önemli rol oynayan isimlerden Prof. Dr. Deniz Taşçı, ‘Anadolu’nun Közleri’nin gerçekleştirmiş olduğu başarılı performanstan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Zorlu bir eğitim süreci sonrası bugünlere gelindiğini vurgulayan Taşçı, “Bu etkinlik yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın sonucu. Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi’nin bir sosyal sorumluluk projesi. Başlangıç noktası, hiç dans etmeyen insanlara, bir dönem heves edip, dans edememiş insanlara dans ettirebilmek. Baştan sona bir halk dansını öğretebilmek ve bu hedefle başlamış olan bir projeydi. Daha sonra hocalarımız ve dansçılarımız sayesinde tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir şekilde yürüdü projemiz. Bu gece de izlediğimiz gibi belki de daha önce hiç dans etmemiş birçok insanın bulunduğu bir ekiple çok başarılı bir gösteri sergilediler. Hepsini tebrik ediyorum. Dans öğretmek bir sabır işi. Bunlar üniversite çocukları değiller, yetişkin insanlar. Bu çok daha zordu. Hocalarımızla birbirimizi cesaretlendirerek yola düştük. İyi ki de düşmüşüz. Dans eden arkadaşlarımız da bu projeyi çok sahiplendiler. Bir dansçı disipliniyle çalıştılar. İçeriden eski dansçılarımız da bize yardımcı oldular. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Müzik konusu da önemli oluyor gösterilerde. Müzisyenlerimiz zaten üstat. Canlı bir müzikle dans etmenin zorluğuna rağmen bugün bunu başardılar” şeklinde konuştu.

Ekibin eğitiminden sorumlu olan Anadolu Üniversitesi Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi’nde öğretim görevlisi Mehmet Bektaş Tuncer de dansçıların gösterdiği başarılı performansın kendileri açısından çok değerli olduğunu vurguladı. ‘Anadolu’nun Közleri’nin gösterilerini sürdüreceğini ve bunun bir final olmadığını aktaran Tuncer, şunları kaydetti:

“Ben daha önce çocuk grubuyla ve üniversite grubuyla çalıştım. Ama böyle bir grupla ilk defa çalıştım. Tabi ben de grupla beraber bazı şeyleri öğrendim. Onlara nasıl davranacağımı öğrendim. Bazen kendimi kontrol ettim, bazen edemedim. Sonuçta bu bir disiplin işi. Ama sağ olsunlar bana destek oldular. Eski dansçılarım, yeni dansçılar, hepsi bana destek oldular. Hep birlikte bir ilki başardık. Bu yaş gruplarıyla illa ki çalışmalar yapıldı ama bu Eskişehir’de bir ilk oldu. Bugünkü ekibin yüzde 60-70’i ilk defa sahneye çıktı. İçlerinde eski dansçılar da var, onlarla ekibi güçlendirdik. Eski dansçılar, bizim burada üniversite grubumuzdan oluşuyor. Üniversite’nin de halk dansları topluluğu var. Daha doğrusu Üniversite Halk Bilimleri Araştırmaları Merkezi olarak 3 gruba hizmet ediyoruz. Çocuk ve gençlik grubumuz var. Üniversite öğrencilerinden oluşan bir grubumuz var. Bir de Anadolu’nun Közleri grubumuz var. Üniversite öğrencileri biliyorsunuz 20-25 yaş aralığındalar. Bu grubumuz ise 25-65 yaş aralığında. Ben gerçekten hepsine çok teşekkür ediyorum. İçlerinde evli olanlar, çocuğu yeni doğmuş olanlar hatta Kütahya’dan buraya çalışmalara gelenler var. Sabırla, emekle inşallah hep birlikte daha iyi şeyler yapacağız.”

Etkinlik sonrası, izleyiciler ve dansçılar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.