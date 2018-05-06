Anadolu’nun renkli şenliği

Göçebe yaşam tarzlarıyla bilinen Yörükler, Konya’nın Çumra ilçesindeki Lille Yörük Şöleni’nde bir araya geldi.
Lille mevkisindeki şölene, bölgedeki Kuzucu, İnli, Erentepe, Dinlendik, Yörük Camili, Arıkören, Okçu, Sincili ve Avdul köylerinden gelenlerin yanı sıra yazın sahil kenarlarından Toros Dağları'ndaki Karaman ve Konya'nın yaylalarına göç eden konargöçerler de katıldı.
Anadolu'nun renkli kültürünü yansıtan halk oyunları gösterilerinin sunulduğu alanda kıl çadırlarda yapılan ekmek ve börekler misafirlere ikram edildi.
Yörüklerin kendi evcilleştirdikleri yabani atlar ise şölene ayrı renk kattı. Yörüklerin at üzerinde yaptıkları hareketler katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
Bozkır olan yörede, gelenler buğday tarlalarının arasında şöleni izledi.
Yörükleri eğlendirmek için şölene palyaçolar da katıldı.
Göçebe kültürünün yüzlerce yıldır vazgeçilmezi olan ve günümüzde de konargöçer aileler tarafından taşımacılıkta kullanılan develer ise şölende dikkati çekti.
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