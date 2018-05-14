"Anadolu'nun tapusu" Ahlat'ta Malazgirt Zaferi hazırlığı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bu yıl başlayarak Malazgirt'te tamamlanacak "Malazgirt Zaferi" kutlamaları için hazırlıklara başlandı.

Urartular'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan ve "Anadolu'nun tapusu" olarak bilinen Ahlat'ta "Malazgirt Zaferi" kutlamaları için çalışmalar başlatıldı.

Türklerin Anadolu'yu yurt edindiklerinin en önemli tarihi tanığı ve dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam" yerinden biri olan Ahlat'ta şenlik için 500 dönüm arazi tahsis edildi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Ahlat'ta yapılacak çalışmalarla ilgili toplantılar düzenlediklerini söyledi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Kaymakam Mustafa Akgül ve Okçular Vakfı ile toplantı yaptıklarını anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu etkinlikler vakıf üzeriden yürüyor. Ahlat'ta yaklaşık 500 dönüm alan şenlik için tahsis edildi. Karayolları yol çalışmalarına başladı. Orada kurulacak çadır, sosyal ve kültürel ihtiyaç alanları belirlendi. Bu alanlar tüm kutlama ve şenliklere hazır hale gelecek. Orada kadim kültür ve tarihi geçmişimizde önemli yer tutan ata sporları yapılacak. 2-3 gün boyunca orada gençlerle organizasyonlar ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Bunun için çalışmalarımız başladı."

