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"Anadolu'nun yüce dağı" gezginleri bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:04 | Son Güncelleme

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve kış mevsiminde karla kaplanarak adeta gelinlik giyen Ilgaz Dağı, yaz aylarının yaklaşmasıyla ortaya çıkan yeşilin binbir tonuyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor - KASTOD Başkanı Serkan Mütevelli: - "Ilgaz'ın yeşili, doğası bir harika. Tam bir oksijen deposu. Kışın beyazına bakarken yazın da yeşilin tüm tonlarını görebilirsiniz"

ÖZGÜR ALANTOR - Kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Ilgaz Dağı, yaz mevsiminde de doğaseverleri bekliyor.

Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını karlar altında geçiren Ilgaz Dağı, havaların ısınmasıyla yeşil örtüye büründü.

"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." dizeleriyle şiirlere konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı sayesinde kolayca ulaşılabilecek bir konumda.

Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı kışın beyazı, yazın yeşili, sonbaharda da sarının binbir tonuyla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği dağda yeşilin farklı tonlarını sunan ağaçlar, görenleri büyülüyor.

Kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen merkezler arasında bulunan Ilgaz Dağı, yazın da yaylalarıyla doğaseverlerin uğrak yerleri arasında gösteriliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz turizminin canlanmaya başladığı dağ, doğaseverleri bekliyor.

Kış döneminde dağın Çankırı'ya ait güney yamacında 2, kuzey yamacındaki Kastamonu tarafında ise 6 otel bulunuyor.

Dağın Çankırı tarafında bulunan 50 yataklı otel ile Kastamonu tarafında bulunan 378 yataklı otel yaz döneminde de ziyaretçilere hizmet veriyor.

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgaz Dağı'nın her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla karların eridiğine işaret eden Mütevelli, "Karlar yavaş yavaş kalkınca dağın olanca güzelliği ile yeşili ortaya çıkmaya başladı. Ilgaz, yeşili, doğasıyla bir harika. Tam bir oksijen deposu. Kışın beyazına bakarken yazın da yeşilin tüm tonlarını görebilirsiniz." dedi.

Ilgaz'ın özel bir yapısı olduğunu vurgulayan Mütevelli, "Ilgaz gerçekten nadir bir coğrafya. Özellikle kış turizmi bakımından bölgedeki en iyi lokasyonlardan biri. Yazın da doğaseverler ve fotoğrafçılara eşsiz bir ortam sunmakta. Doğa yürüyüşü rotaları, bisiklet ve foto safari... Burada doğal yaşamı yerinde gözleme şansı bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Mütevelli, doğaseverlerin mutlaka Ilgaz'ı görmesi gerektiğine dikkati çekerek, herkesi Ilgaz'a davet etti.

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ılgaz dağı ilkbahar mevsimi kar KASTAMONU yeşil ağaçlar

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