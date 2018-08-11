Anafartalar Zaferi'nin 103. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Anafartalar Zaferinin 103.
yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı
iş birliğiyle "Senfoni ile Müziğimiz" başlıklı konser verildi.
Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki etkinliğe katılan Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, konser öncesi yaptığı konuşmada, Anafartalar
Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.
Türk milletinin canı pahasına bu topraklara sahip çıktığını ve büyük bir
mücadele verdiğini belirten Arısoy, şöyle konuştu:
"Tarihini tanımayan topluluklar millet olamazlar. Bunu anlatmanın
bir yolu da şimdi içinde bulunduğumuz kültür sanat faaliyetleri.
Bizden çok daha küçük, geçmişi çok daha az milletler bu etkinlikleri daha çok kullanıyorlar. Son
yıllarda biz de bu konuda büyük bir mesafe katettik. Şimdi
yapmakta olduğumuz program iki yıl önce Bakanlığımız tarafından
başlatılan ve bu yıl 8'incisini burada gerçekleştireceğimiz 'Antik Şehirde Senfonik Türküler' etkinliği. Bu vesileyle
hem antik şehirlerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmış
oluyoruz hem de yeniden buraları hatırlamış oluyoruz."
Daha sonra, orkestra şefliğini Orhan Şallıel'in üstlendiği, Çukurova
Devlet Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı farklı
sanat kurumlarından sanatçıların yer aldığı orkestra, sevilen türküleri solistler Murat
Irkılata, Zafer Albayrak, Nilgün Kızılcı ve Tuba Akyol eşliğinde seslendirdi.
Konseri, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş izledi.
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