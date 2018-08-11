Anafartalar Zaferi'nin 103. yıl dönümü

ÇANAKKALE (AA) - Anafartalar Zaferinin 103.

yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı

ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

iş birliğiyle "Senfoni ile Müziğimiz" başlıklı konser verildi.

Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki etkinliğe katılan Kültür ve

Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, konser öncesi yaptığı konuşmada, Anafartalar

Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.

Türk milletinin canı pahasına bu topraklara sahip çıktığını ve büyük bir

mücadele verdiğini belirten Arısoy, şöyle konuştu:

"Tarihini tanımayan topluluklar millet olamazlar. Bunu anlatmanın

bir yolu da şimdi içinde bulunduğumuz kültür sanat faaliyetleri.

Bizden çok daha küçük, geçmişi çok daha az milletler bu etkinlikleri daha çok kullanıyorlar. Son

yıllarda biz de bu konuda büyük bir mesafe katettik. Şimdi

yapmakta olduğumuz program iki yıl önce Bakanlığımız tarafından

başlatılan ve bu yıl 8'incisini burada gerçekleştireceğimiz 'Antik Şehirde Senfonik Türküler' etkinliği. Bu vesileyle

hem antik şehirlerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmış

oluyoruz hem de yeniden buraları hatırlamış oluyoruz."